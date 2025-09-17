Оценена возможность увеличения поставок по «Силе Сибири»

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» могут увеличиться с 38 до 44 миллиардов кубометров в течение следующих двух–трех лет, что предполагает достижение этого уровня к 2027–2028 годам. В то же время, поставки по «дальневосточному» маршруту могут начаться уже с момента его запуска в 2027 году, заявила в беседе с РИА Новости директор по исследованиям консалтинговой компании «Имплемента» Мария Белова.

В Пекине в начале сентября, по итогам переговоров между Россией и Китаем, компании «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили четыре соглашения, включая документ о стратегическом сотрудничестве, который расширяет спектр взаимодействия между сторонами.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о заключении юридически обязывающего соглашения о строительстве газопровода «Сила Сибири 2» и трансконтинентального маршрута «Союз Восток» через Монголию. Кроме того, стороны достигли договоренности об увеличении объема поставок газа по «Силе Сибири» до 44 миллиардов кубометров в год, а по «дальневосточному» газопроводу – до 12 миллиардов кубометров в год.

«На мой взгляд, увеличение объема поставок по "Силе Сибири" до 44 миллиардов кубометров – это вопрос двух–трех лет», – подчеркнула Белова.

По ее словам, за последние несколько лет Китай демонстрировал растущий интерес к газовым поставкам по этому направлению. Кроме того, реализация данного проекта не требует строительства линейной части газопровода, объяснила собеседница. Что касается «дальневосточного» маршрута, то увеличение поставок возможно сразу после его запуска в 2027 году, отметила Белова.