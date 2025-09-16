Российский рынок акций закрылся разнонаправленно

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов во вторник снизился на 0,25%, до 2 802,77 пункта, а долларовый индекс РТС вырос на 0,03% - до 1 065,88 пункта. Курс юаня вырос на 5,6 копейки, до 11,62 рубля.

"Индекс Мосбиржи сегодня был во власти волатильности, двигаясь вокруг уровня 2 800 п. Внешние новости были неоднозначными. Сначала появились сообщения о том, что принятие 19-го пакета европейских санкций отложено на неопределенный срок, а позднее Bloomberg рассказал о том, что проработка новых ограничительных мер против РФ по линии G7 может завершиться в течение пары недель", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

К закрытию основной торговой сессии в лидеры роста вышли акции Whoosh (+3,91%), котировки ТМК (+3,45%), бумаги "Самолета" (+3,06%), акции "М.Видео" (+2,11%) и бумаги девелопера ПИК (+2,09%).

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции ТМК, скорее всего, на фоне планов компании стать основным поставщиком труб большого диаметра для новых трубопроводных проектов "Газпрома" на Дальнем Востоке", - считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В лидеры снижения вышли обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-4,11%), бумаги "Россетей" (-2,35%), бумаги угольной компании "Распадская" (-1,86%), акции ТГК-1 (-1,84%) и расписки Ozon (-1,51%).

"Лидерами понижения стали обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", видимо, из-за вышедших слабых финансовых результатов по РСБУ за январь - август 2025 г.", - отметила эксперт.

Прогноз на 17 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на 17 сентября - 82-84 рубля за доллар США и 11,4-11,8 рубля за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 750 - 2 850 пунктов.

Как считают во Freedom Finance Global, 17 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 800 - 2 900 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю на среду: 82-84 рубля, 97-99 рублей и 11,5-11,9 рубля соответственно.