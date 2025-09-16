Уровень бедности и дефицита продовольствия в Канаде взлетел

Согласно отчету благотворительной организации Food Banks Canada, за последние два года в стране на 40% вырос уровень бедности и продовольственной нестабильности. Об этом сообщает РИА Новости.

© Zuma / ТАСС

По этой причине организация присвоила властям Канады низкую оценку «D». Как указывается в документе, более четверти населения страны сталкиваются с дефицитом продуктов питания. Кроме того, в Канаде также выделяют проблему безработицы среди молодежи, низкой доступности жилья и недостаточном финансировании социальных программ.

«Рост бедности и продовольственной нестабильности в Канаде почти на 40% за последние два года стал одной из причин, почему Food Banks Canada присвоили правительству общую оценку "D" в новом национальном отчете о бедности», — сообщили в Food Banks Canada.

Впрочем, организация отметила новые положительные инициативы правительства, вроде программы доступного жилья, плана стоматологической помощи и национальной школьной продовольственной программы.

Ранее экс-глава канадского Центрального банка заявил, что экономики США и Канады движутся к рецессии.