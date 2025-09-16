Япония отказалась исполнять новую просьбу Трампа по нефти

Правительство Японии не видит возможностей установить заградительные пошлины против стран, покупающих российскую нефть, на чем настаивает президент США Дональд Трамп. Об этом журналистам заявил министр финансов страны Кацунобу Като, сообщает Bloomberg.

Он напомнил о требованиях к членам Всемирной торговой организации (ВТО), которые не позволяют Токио вводить пошлины выше установленных пределов и требуют от одинакового отношения ко всем странам-членам до тех пор, пока они исполняют свои обязательства.

В связи с этим довести пошлины против какой-то страны даже до 50 процентов, а это минимум, который хочет видеть глава Белого дома, было бы очень сложно, указал Като. Он добавил, что Токио изучает способы оказания давления на Россию для завершения боевых действий на Украине и сотрудничает по этому вопросу с другими странами G7.