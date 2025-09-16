В Венгрии высказались об отказе от закупок нефти из России

Будапешт не откажется от российской нефти в обозримом будущем из-за отсутствия альтернатив. Об этом заявил венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока, передает Euractiv.

Он отметил, что Будапешт обсуждает ситуацию с поставками нефти напрямую с Вашингтоном. Бока указал, что США понимают особое положении Венгрии и Словакии и в некоторых аспектах демонстрируют больше понимая, чем европейские партнеры.

«Венгрия всегда выступала за диверсификацию и маршрутов, и источников поставок. Но для этого нам нужны альтернативы. Без жизнеспособных альтернатив нет смысла обсуждать снижение зависимости от российского топлива, поскольку это создаст проблемы с обеспечением безопасности поставок», — добавил министр.

По словам Бока, Будапешт «никогда не согласится на решение, которое поставит под угрозу безопасность поставок Венгрии».