Трамп обратился с призывом к Европе из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп снова призвал европейские страны перестать покупать нефть у российских поставщиков, пишет РИА Новости.

По данным агентства, американский лидер в ходе встреч и телефонных переговоров с европейскими коллегами постоянно муссирует тему отказа ЕС от российской нефти. Кроме того, он призывает Евросоюз ввести санкции против покупающих энергоресурсы у РФ Индии и Китая.

«Европа должна перестать покупать нефть из России, ясно», — отметил Трамп.

Reuters: РФ может сократить добычу нефти из-за атак на порты и НПЗ

Ранее влиятельная французская газета Le Monde сообщила, что требования президента США прекратить закупки российской нефти и повысить пошлины на товары КНР неприемлемы для Евросоюза.

Собеседник издания отметил, что увязывание американских таможенных пошлин против Китая с европейскими «равносильно тому, чтобы гарантировать их бездействие».

По словам источника, подобная позиция применима и к Индии, в связи с тем, что ЕС не намерен вводить пошлины в отношении индийской стороны.