«Уязвимости растут»: в ЕС заговорили об угрозе суверенитету

В Европе складывается непростая обстановка. Бездействие Европейского Союза может подорвать его суверенитет и ослабить позиции на международной арене. Такое мнение выразил экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги на конференции «Через год после доклада Драги», передают «Известия».

В сентябре 2024 года он представил план реформ, который предусматривал инвестиции в экономику Европейского Союза в размере €750–800 млрд. Этот проект направлен на поддержку высоких технологий, развитие стартапов, снижение зависимости от сырьевых ресурсов и ускорение процесса декарбонизации энергетики.

Целью этих мер является укрепление позиций ЕС среди мировых лидеров и эффективное использование потенциала исследователей и предпринимателей. По словам экономиста, нынешняя модель роста исчезает. Он отметил, что уязвимости растут.

«И нет четкого пути финансирования тех инвестиций, которые нам нужны. Нам с болью напомнили, что бездействие угрожает не только нашей конкурентоспособности, но и самому нашему суверенитету», — подчеркнул экс-глава Европейского центрального банка.

По его словам, европейцы разочарованы медлительностью ЕС, который не успевает за глобальными изменениями. Европа сталкивается с усилением конкуренции, зависимостью от внешних поставок и растущим госдолгом, который к концу десятилетия может достичь 93% ВВП.