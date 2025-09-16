Повторяют судьбу США: Франция все глубже погружается в долговой кризис

Франция повторяет путь США, погружаясь в долговой кризис. Госдолг достиг 3,3 трлн евро (114% ВВП), выплаты по процентам — 50 млрд евро в год. Рейтинговые агентства понизили устойчивость финансов с «АА-» до «А+». Доверие рынков падает, дефицит остается крупным, передает «Царьград».

Ранее Франция успешно справлялась с долгами, но сегодня ситуация иная. Долг зависит от рынков и инвесторов, что ограничивает свободу и усиливает зависимость от ЕС и США. Финансовые игроки зарабатывают на рефинансировании долга, говорится в материале.

Как отмечается, военные расходы также усиливают давление на бюджет. Франция планирует увеличить оборонный бюджет до 64 млрд евро к 2027 году, что приведет к росту трат до 3–3,5% ВВП. Противостояние с Россией увеличивает расходы на вооружения и кибербезопасность.

Подчеркивается, что США становятся главным бенефициаром, укрепляя зависимость Европы через поставки оружия и торговые сделки. Франция рискует потерять суверенитет, превращаясь в американского сателлита, пишет канал.

Ранее сообщалось, что государственный долг США впервые в истории преодолел отметку в $37 трлн. Основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy предупредил, что мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран.