Володин: санкции против России ударили бумерангом по Европе

Российская экономика выстояла под санкционным давлением в отличие от стран Европы, по которым введенные против РФ ограничения ударили бумерангом.
Об этом в ходе выступления на первом пленарном заседании осенней сессии заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Как вы помните, бывший президент Соединенных Штатов Америки говорил, что экономика нашей страны будет разорвана в клочья. Но, как видите, все это бумерангом вернулось, в первую очередь, по европейским государствам, которые были одними из очернителей и инициаторами санкций", - сказал Володин.
Он отметил, что в ситуации, когда "против страны объявлено более 30 тыс. санкций, необходимо принимать ответственные решения без популизма и демагогии".
"Мы всегда должны это в основу своих решений укладывать, потому что иначе просто можем выйти на обязательства, которые не будут подкреплены финансово, а мы на это права не имеем. Поэтому давайте все вместе подключимся к этой работе. Она крайне важная и будет в течение нескольких месяцев основной для Государственной думы. И не только для нас", - отметил председатель Госдумы.