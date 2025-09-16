Европа в трудном положении: по кому серьезно ударят ультиматумы Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против покупателей российской нефти из Китая и Индии, если Евросоюз сделает то же самое. Это ставит Европу в трудное положение, учитывая зависимость от китайского рынка и стремление заключить торговую сделку с Индией, сообщает Bloomberg.

В материале подчеркивается, что ЕС обсуждает 19-й пакет санкций против России, включающий ограничения на торговлю нефтью, банки, энергетические компании и криптобиржи. Венгрия, импортирующая российскую нефть, находится под угрозой, так как пользуется временным исключением ЕС. Попытки диверсификации энергопоставок пока не решают проблему, пишут авторы статьи.

Как отмечается, послание Трампа осложняет положение Виктора Орбана, который удвоил импорт российских энергоносителей и зависит от китайских инвестиций. Венгрия изучает способы снижения зависимости от России, подписав соглашение с Shell на 2 млрд кубометров газа. Однако этого объема недостаточно, и Орбан ищет новые источники поставок, включая ОАЭ и Катар, подчеркивается в материале.

Нефть отреагировала на ультиматум Трампа

Исследователь Андраш Деак считает, что США могут ввести санкции против венгерских компаний, таких как Mol Nyrt., что парализует экономику Венгрии. По его словам, «США действительно могут поставить Орбану шах и мат в вопросе российской энергетики, если захотят».