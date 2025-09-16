Время низких цен: мир погружается в эпоху дешевой нефти

Цены на нефть упали на 12 долларов за баррель за год. В январе 2025 года Brent стоила 77 долларов, в сентябре — 65, а к началу 2026 года ожидается падение ниже 60 долларов. Это продлится несколько лет, сообщает РИА Новости.

Западные и российские эксперты, а также крупные нефтяные компании, такие как BP, Chevron, ConocoPhillips и Saudi Aramco, готовятся к снижению доходов. BP и Chevron сокращают рабочие места и урезают расходы, Saudi Aramco продала долю в трубопроводной сети и сократила добычу. Малайзийская Petronas уволила пять тысяч сотрудников.

Хуже всего придется американским сланцевым и канадским нефтяникам из-за высокой себестоимости добычи, пишет агентство. Как отмечается, в США затраты достигают 40-50 долларов за баррель, а в Канаде — еще выше. При ценах ниже 60 долларов добыча в США и Канаде начнет снижаться.

Подчеркивается, что это выгодно для мирового рынка, так как США и Канада станут балансировщиками. Когда цены упадут до 40-50 долларов, американские компании закроют скважины, что приведет к дефициту и росту цен. Однако выше 60 долларов ценам вырасти будет сложно из-за роста предложения от ОПЕК+.

Китай, как крупнейший потребитель, временно поддержит спрос, но не поднимет цены значительно. Эпоха низких цен может продлиться до 2030-х годов из-за недоинвестирования в отрасль из-за энергетического перехода, который провалился. Геополитические конфликты могут временно изменить ситуацию, но фундаментальные факторы остаются, говорится в материале.