В бюджете России не хватает порядка пяти триллионов рублей, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Николай Арефьев.

С этим он связал появление различных мер по наполнению бюджета, в частности, новый утильсбор.

«В бюджете не хватает пяти триллионов рублей, и сейчас активно ищут, где взять деньги», — сказал политик.

Одним из способов наполнения бюджета, по словам Арефьева, видят введение нового утильсбора. Но депутат убежден, что это не приведет к увеличению поступлений в бюджет от налогов, поскольку рост цен на авто приведет к тому, что меньше россиян сможет позволить себе покупку машины.

Ранее Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ о пересмотре методики расчета утилизационного сбора для ввозимых в страну импортных легковушек категории M1. Речь идет о машинах, в которых, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.