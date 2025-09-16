Россиян предупредили о подорожании пива

В России производители поднимут цены на пиво, потому что рынок этого напитка перенасытился. Об этом НСН заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

Он отметил, что крупные заводы подняли оптовые цены на 15% весной 2025 года, при этом их рост продолжается. По словам эксперта, на фоне этого в стране фиксируется снижение спроса, особенно на дорогие сорта.

«Рынок перенасыщен, ему сейчас некуда расширяться. Я думаю, что в будущем россияне станут меньше покупать пиво: либо найдут альтернативный алкоголь, либо заменят его другими напитками», — предупредил Шапкин.

13 сентября сообщалось, что Правительство России повысило таможенные пошлины на ввоз до 31 декабря текущего года солодового пива и сидра из недружественных стран. Постановление подписано 10 сентября и вступает в силу через 7 дней после официальной публикации.

Так, пошлина на пиво увеличена до €1,5 за литр с €1. Кроме того, пошлины на сидр, грушевый сидр и прочие игристые напитки повышены до 30 с 22,5% таможенной стоимости.