Удар по инфляции: цены производителей стабильно падают

В России с конца июля и в августе наблюдается падение потребительских цен, что привело к снижению ключевой ставки ЦБ на 1 п. п. Однако цены производителей стабильно снижаются с начала года: за семь месяцев они упали на 3,1%, сообщают «Известия».

В августе снижение составило 0,3%, и впервые за долгое время оно затронуло товары для внутреннего рынка. Параллельный импорт, импорт через третьи страны и дефляция в Китае поддерживают эту тенденцию.

Эксперты считают, что эффект снижения цен производителей на инфляцию проявится с лагом в 3–6 месяцев. Это время необходимо для прохождения дешевого сырья по всей производственной цепочке. По мнению собеседников, снижение маржи может привести к сокращению выпуска, инвестиционной активности и финансовым трудностям у компаний с высокой себестоимостью или слабой конкурентоспособностью. Более эффективные производители могут удержать позиции, переложив экономию на потребителей.

Стало известно, как Россия теряет триллионы рублей

Как утверждается, снижение цен производителей является сигналом «мягкой посадки» экономики. Дальнейшая динамика будет зависеть от уровня ставок и геополитических факторов, полагают специалисты.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что текущая траектория инфляции в РФ складывается ниже прогноза правительства и Банка России на 2025 год, вопрос вызывает достаточность темпов роста ВВП, который за январь-июль прибавил 1,1%.