Стало известно, как Россия теряет триллионы рублей

Бюджет лишается 1,5 трлн рублей из-за неэффективной реализации субсидий и государственных программ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статью экспертов из РЭУ им. Плеханова.

Это касается льгот, которые власти выделяют для ряда отраслей. Речь идет, в частности, о сфере сельского хозяйства и промышленности. Специалисты рекомендуют пересмотреть налоговые льготы и государственные закупки, внедрить эффективные формы государственно-частных партнерств, стимулировать реинвестирование доходов предприятиями, расширить налогообложение цифровых услуг и усовершенствовать систему управления государственными активами.

По мнению экспертов, внедрение всех предлагаемых мер может привести к увеличению доходов на сумму до 4–5 трлн рублей без значительного повышения налоговой нагрузки. Это количество сопоставимо с бюджетным дефицитом за период с января по август текущего года, который составил 4,19 трлн рублей.

В России значительно сократили разрыв между богатыми и бедными

Один из авторов статьи, Михаил Косов, заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова, рассказал, что обсуждается масштабная проверка программ поддержки, которые демонстрируют низкий «эффект-на-рубль» в таких отраслях, как промышленность и сельское хозяйство. Именно в этих секторах сосредоточены самые крупные объемы субсидий и наибольший потенциал для экономии.

Власти уже оптимизируют траты на льготные программы. Минфин усилит контроль за налоговыми расходами и разработает проект постановления. Льготы должны быть адресными и приносить пользу обществу и государству, отметил эксперт ВШЭ Владимир Саськов. Первые результаты новых правил ожидаются осенью, добавил он.