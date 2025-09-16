Доля долларов в расчетах за российскую нефть упала

Доля долларовых расчетов за российскую нефть и нефтепродукты сократилась до 5% с 55% в 2022 году, а платежи в юанях выросли до 67%. Об этом свидетельствуют данные презентации Минэнерго «Стратегия развития нефтяной отрасли до 2050 года», с которой ознакомились «Известия».

На рубль приходится 24% расчетов за энергоресурсы, еще 4% составляет оплата в прочих мировых валютах. Доля евро за тот же период упала с 30% до 1%. В целом на валюты дружественных стран и российскую валюту приходится более 90% платежей за сырье и топливо, отмечается в документах ведомства.

Россия начала отказываться от долларовых и европейских расчетов после введения западных санкций и начала специальной военной операции.

«Тенденция по использованию доллара и евро очень сильно изменилась. Учитывая проблемы по расчету в этих валютах, мы переходим на национальные», — заявлял вице-премьер Александр Новак в апреле 2023 года.

По статистике Центрального банка, по итогам 2024 года доллары и евро впервые в годовом выражении заняли наименьшую долю в структуре валют при расчетах за российский экспорт — 18,6%. За год показатель сократился на 13 процентных пунктов. Доля валют дружественных стран выросла до 40,2% с 29,4% в 2023 году.

Рубль второй год подряд занимает наибольшую долю в расчетных операциях за экспорт — 41,3%. Во втором квартале 2025 года 53% сделок за российские товары проводились в национальной валюте против 40% годом ранее.

Индия, один из крупнейших импортеров российской нефти, согласилась на расчеты в юанях несмотря на напряженные отношения с Китаем. В 2024 году республика импортировала 87,5 млн тонн нефти и 5,1 млн тонн нефтепродуктов из России. По данным доцента Финансового университета Валерия Андрианова, рупии имеют ограниченные возможности конвертации в рубли из-за общей слабости индийской валюты и дисбаланса в двусторонней торговле.

Тем не менее эксперты считают, что юань пока не сможет полностью заменить доллар на нефтяных рынках из-за особенностей китайской финансовой политики.