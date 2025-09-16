СМИ: Китай заранее подготовился к торговой войне с США

Китай последние десять лет вкладывал средства в инфраструктуру развивающихся стран, что позволило ему подготовиться к торговому противостоянию с США, сообщает The New York Times.

Издание пишет, что Китай создал значительную инфраструктуру в развивающихся странах, что позволило ему диверсифицировать экспорт и обезопаситься от американских пошлин, передает ТАСС.

По оценке американской газеты, эти инвестиции помогли КНР наладить экономические связи и укрепить влияние в регионах, которые стали ключевыми для переориентации торговли с США на иные рынки.

NYT отмечает, что после введения Трампом пошлин экспорт КНР в Соединенные Штаты снизился примерно на 15%, однако общий объем китайского экспорта не уменьшился, а был переориентирован на другие страны. Профицит торгового баланса КНР к августу в годовом выражении вырос с 612,6 млрд до 785,8 млрд долларов. Особенно заметен рост профицита во внешней торговле со странами Юго-Восточной Азии, Африки, Латинской Америки и Европы.

Издание подчеркивает, что китайские бренды электромобилей активно выходят на европейский и азиатский рынки, а экспорт солнечных панелей в Африку растет быстрыми темпами. NYT указывает, что Китай смог поддерживать рост экономики несмотря на американские пошлины, а также использовал экономические рычаги давления, например, бойкотировал закупку соевых бобов в США, что ощутимо ударило по американскому аграрному сектору.

Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию 185 стран 2 апреля. Универсальные тарифы в 10% действуют с 5 апреля, индивидуальные – с 9 апреля. Для Китая тариф был увеличен до 125%, а совокупная пошлина составила 145% с учетом санкций по фентанилу. По итогам переговоров в Женеве 10–11 мая стороны договорились о временном снижении пошлин на 90 дней, однако позже Трамп вновь продлил отсрочку введения новых ограничений.

Ранее Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на введение пошлин из-за российской нефти.

Также Китай пригласил президента США Дональда Трампа в Пекин на саммит с председателем КНР Си Цзиньпинем, но Белый дом пока не ответил.

До этого Китай призвал США к уважительным и взаимовыгодным отношениям.