Россия впервые нашла покупателя на подсанкционный СПГ

Больше полутора лет «Арктик СПГ-2» не мог никуда продать свой газ, так как США ввели санкции против проекта. Однако покупатель неожиданно нашелся. Как оказалось, теперь Китай не боится покупать любой газ у России, даже подсанкционный. Что скрывается за таким бесстрашием Пекина?

Уже четвертый газовоз с российским СПГ с проекта «Арктик СПГ-2» разгрузился в Китае. И сами газовозы и сам газ являются подсанкционными. В ноябре 2023 года США ввели санкции против нового еще не запущенного российского СПГ-завода. В декабре того же года была запущена в эксплуатацию первая очередь «Арктик СПГ 2», однако продать кому-либо газ так и не удалось.

Даже иностранные акционеры проекта, которые в рамках договоров инвестировали в этот завод, чтобы потом получать сам продукт, не решились брать санкционный газ.

«Новатэк» владеет 60% акций «Арктик СПГ-2» наряду с французской TotalEnergies, китайскими CNPC и CNOOC, а также Japan Arctic LNG, каждая из которых имеет по 10% акций. Китайские компании в сумме владеют 20% акций в проекте.

И вот только спустя более полутора лет «Арктик СПГ-2» нашел своего покупателя в лице Китая. Причем, в июне этого года «Новатэк» успел запустить вторую очередь завода. Каждая нитка способна поставлять по 6,6 млн тонн СПГ в год, то есть вместе - 13,2 млн тонн.

По неофициальным данным S&P Global, подсанкционный российский СПГ приходит в терминал Тишань в порту Бэйхай на юге Китая. Первые партии были доставлены газовозами «Восход» и «Арктик Мулан», а сентябрьские - суднами «Буран» и «Заря», находящиеся под санкциями.

Более того, по данным S&P Global, еще один танкер «Ла Перуз», который подпал под санкции Великобритании в сентябре 2024 года, зашел в порт «Арктик СПГ-2» 27 августа. Это первое из недавно загруженных судов, которое направилось на запад, а не на восток, по Северному морскому пути. По состоянию на 12 сентября судно «Ла Перуз» направлялось на юг Сахарской Арабской Демократической Республики.

«В прошлом году Китай опасался покупать этот СПГ, поэтому весь газ с завода уходил в два плавучих хранилища СПГ в Мурманской области и на Камчатке - Саам ПХГ и Коряк ПХГ. Это, по сути, два больших судна для хранения газа, построенные в Южной Корее. Их успели передать «Новатэку» до введения санкций. Там этот СПГ хранился, и постепенно приходилось стравливать газ. Несмотря на то, что газовоз держит низкую температуру, все равно постепенно газ нагревается, расширяется и его стравливают в атмосферу. Поэтому какой-то объем СПГ был потерян навсегда», - рассказывает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Отправляя СПГ в хранилища «Новатэк» еще и демонстрировал потенциальным покупателям, что завод работает, газ есть, приходите и берите по супервыгодному предложению.

То, что четыре газовоза разгрузили подсанкционный СПГ на китайском терминале означает, что определенной компании в Китае дали сигнал покупать этот газ.

«Я думаю, что Китай выделил отдельный терминал Тишань, которые будет специализироваться на приеме российского СПГ. Скорее всего, в ближайшем будущем он попадет под санкции США и даже ЕС, но он все равно продолжит закупку российского СПГ. Это как в случае с теневым флотом, когда собственники танкеров понимали, что попадут в черный список США, но они все равно зарабатывают на перевозке именно российской нефти», - говорит Юшков.

Единственное, мощность этого терминала только 6 млн тонн СПГ в год, тогда как у «Арктик СПГ-2» уже две очереди, каждая из которых рассчитана на поставку 6,6 млн тонн СПГ в год. Поэтому либо Китаю придется расширять мощности своего терминал, либо он рассчитывает закупать именно такой объем.

Скорее всего, возможности вывоза СПГ с завода «Арктик СПГ-2» ограничены ледовой обстановкой и отсутствием необходимого количества судов высокого ледового класса. В арсенале «Новатэка» для подсанкционного проекта имеется только танкер-газовоз «Кристоф де Маржери», который относится к ледовому классу Arc7. Его построили для проекта «Ямал СПГ», но так как он попал с SDN-лист США, то теперь его может использовать только такой же токсичный СПГ-завод. В зимнее время поставки СПГ с «Арктик СПГ-2» возможны только судами такого класса, но одного явно недостаточно. Юшков отмечает, что возможен маршрут вывоза СПГ в зимнее время через Обскую губу на газовозах более низкого ледового класса Arc4 с перевалкой в Мурманской области на обычный танкер, и далее проход через Европу и Суэцкий канал в Китай. Но это тоже возможно только при благоприятной ледовой обстановке.

При таких ограничениях объем вывоза СПГ может как раз синхронизироваться с мощностями китайского терминала, пока проект не получил дополнительные суда высокого ледового класса, которые доделывают на верфи «Звезда».

Почему Китай решился именно сейчас дать зеленый свет российскому СПГ с подсанкционного СПГ-завода? Вероятно, его подтолкнуло усиление противостояние с США.

«Ситуация изменилась под влиянием торговых войн. Китай в 2025 году прекратил импорт СПГ из США – крупнейшей в мире страны по производству СПГ. Риски недопоставок газа, де-факто, подтолкнули Китай к тому, чтобы выделить терминал Тишань в порту Бэйхай для поставок газа с «Арктик СПГ-2». Для других поставок этот терминал, скорее всего, использоваться не будет – это позволит Китаю минимизировать санкционные риски», - говорит Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market. «Китай понял, что бессмысленно отказываться от выгодного предложения СПГ со скидкой, потому что США все равно будут давить и зажимать. И эту конфронтацию легче будет проживать с российским СПГ да еще и по низкой цене. Тем более, что сам Пекин в этом году отказался от закупки американского СПГ. В прошлом году такого еще не было», - говорит эксперт ФНЭБ.

Российская сторона, скорее всего, согласилась на существенную скидку на этот СПГ. Возможно, Китай договорился о долгосрочных поставках подсанкционного СПГ из России по низкой цене на фоне российско-американских переговоров и рисков снятия части ограничений против России, добавляет Юшков.

В конце концов российский СПГ помогает Китаю в обеспечении энергетической безопасности, говорит эксперт. Ровно поэтому Китай подписал меморандум по «Силе Сибири 2», увеличил объемы поставок по «Силе Сибири-1» и Дальневосточному маршруту.