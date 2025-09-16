Еврокомиссия (ЕК) не обнародует новый пакет антироссийских санкций 17 сентября, как предполагалось ранее. Дата публикации перенесена на неопределенный срок, сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран блока.

В Еврокомиссии сообщили, что 19-й пакет санкций против России больше не планируется к обнародованию в среду. Конкретные сроки для официального представления новых ограничений пока не уточнены.

По информации от Politico, задержка связана с тем, что Европейский Союз переключил внимание с введения новых санкций на давление на Словакию и Венгрию с целью снижения их зависимости от российской нефти.

Рубио призвал Европу ввести против РФ те же санкции, о которых они просят США

Ранее сообщалось, что новые санкции ЕС могут затронуть финансовый сектор и торговлю российской нефтью в третьих странах. Также новые ограничения могут усложнить процесс получения шенгенской виз, писали СМИ.

По информации Bloomberg, под обсуждаемые ограничения могут попасть около шести банков, однако их наименования пока официально не разглашаются.