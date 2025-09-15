В США признали, что не могут полностью отказаться от закупок урана из России

США пока не в состоянии полностью отказаться от закупок обогащенного урана из России. Об этом заявил глава американского Минэнерго Крис Райт, передает РИА Новости.

По его словам, США приближаются к моменту, когда больше «не будут использовать обогащенный российский уран», однако пока еще не достигли его. Райт указал, что в Белом доме рассчитывают стать свидетелями «стремительного роста потребления урана в Соединенных Штатах не только за счет крупных реакторов, но и малых модульных реакторов».

«Мы нуждаемся в больших объемах внутреннего производства урана и обогатительных мощностей», — сказал глава Минэнерго на полях ежегодной конференции МАГАТЭ в Вене.

Ранее Райт заявил, что отказ от урана из РФ потребует времени. При этом, по его словам, закон запрещает США закупать российский уран уже после 2028 года.