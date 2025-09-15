Кабинету министров необходимо «пройти по лезвию бритвы» и принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией и укреплению макроэкономической стабильности. Такими словами на совещании по экономическим вопросам высказался президент России Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Глава государства поставил членам правительства задачу не допустить переохлаждения экономики РФ.

«Говорили о необходимости принять меры, необходимые по борьбе с инфляцией, по укреплению макроэкономической стабильности… И общим мнением было также, что необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить», — пояснил он.

Согласно оценке Росстата, по итогам первой половины 2025-го темпы роста российской экономики замедлились до 1,2 процента. О неизбежном наступлении рецессии ранее предупреждали аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Путин заявил о росте ВВП

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что резкое замедление темпов роста российской экономики в 2025 году было неизбежным и ожидаемым. В прошлом году российская экономика столкнулась с перегревом и росла стремительными темпами.