Трамп высказался о госдолге США

США могли бы погасить свой государственный долг за счет криптовалюты. Об этом в интервью Fox Business заявил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп.

«Кто знает, может быть, мы погасим наши $35 трлн, вручим им небольшой крипчек, да? Вручим им немного биткоина — и сотрем наши $35 трлн. Это другая форма валюты, и в итоге это принесет пользу стране», — сказал он.

В августе сообщалось, что госдолг США впервые в истории преодолел отметку в $37 трлн.

Основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман в статье для Foreign Policy предупредил, что мировая экономика в обозримом будущем может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга семи развитых стран. По словам эксперта, сложившаяся ситуация напоминает финансовые кризисы 1990-х в Азии и России, однако имеет более значительные масштабы. Он напомнил, что долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП.