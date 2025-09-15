Названа причина спада китайской экономики

Китайская экономика снижается на фоне торговых войн с США, пишет газета The Guardian.

«Объем промышленного производства и потребительские расходы росли самыми медленными темпами почти за год. Эти ... данные усиливают давление на Пекин, побуждая его к принятию дополнительных мер стимулирования для предотвращения резкого спада», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, долговой кризис негативно сказывается на секторе недвижимости страны, а экспорт «сталкивается с более серьезными препятствиями».

Отмечается, что промышленное производство в прошлом месяце выросло на 5,2% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с августа 2024 года и ниже июльского роста на 5,7%. Розничные продажи, индикатор потребления, выросли на 3,4%, что является самым медленным темпом с ноября 2024 года, и замедлились по сравнению с ростом на 3,7% в предыдущем месяце.

По словам экономиста по Китаю из Capital Economics Цзычунь Хуана, данные об активности указывают на дальнейшее замедление темпов роста экономики.

«Хотя отчасти это отражает временные погодные условия, базовый рост явно замедляется, что усиливает давление на политиков с целью принятия дополнительных мер поддержки», — добавил он.

15 сентября в Министерстве коммерции КНР заявили, что введение со стороны США вторичных пошлин против Китая за закупку нефти из России может нанести серьезный удар по глобальной торговле.