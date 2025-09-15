Европа потеряла миллиарды евро

Европа потеряла из-за жары, засухи и наводнений миллиарды евро. О последствиях непогоды для экономики сообщает The Guardian.

Экономические потери из-за суровых погодных условий этим летом превысили 43 миллиарда евро. К 2029 году, ожидает ряд экспертов, они вырастут до 126 миллиардов. Сильнее всего от непогоды пострадали Кипр, Греция, Мальта и Болгария — они потеряли порядка процента ВВП. Меньше засухи и наводнения затронули другие средиземноморские страны, включая Испанию, Италию и Португалию.

Из-за изменения климата вероятность сильной жары в Испании и Португалии выросла в 40 раз, а в Греции и Турции — в 10 раз. Число погибших от «тихого, но разрушительного» июньского зноя, по оценкам экспертов, увеличилось в 12 крупных городах из-за загрязнения окружающей среды, вызванного глобальным потеплением.

Как отмечают экономисты Мангеймского университета и Европейского центрального банка (ЕЦБ), указанные цифры не учитывают рекордные лесные пожары, охватившие южную Европу в прошлом месяце, а также совокупное влияние экстремальных погодных явлений. Ученые настаивают, что при оценке экономических потерь нужно учитывать не только уничтожение имущества или страховые выплаты, но и косвенные последствия, например ограниченное количество часов, в течение которых строители могут работать во время аномальной жары, или увеличение времени в пути после того, как наводнения повредили железные дороги. По словам экономиста из Национального банка Бельгии Герта Бейненса, игнорирование таких последствий может привести к недооценке ущерба на целых 30 процентов.

Недавно ученые выяснили, что климатический кризис грозит безопасности мировой цепочки поставок донорской крови. Экстремальные погодные условия могут препятствовать системе сбора, проверки, транспортировки и хранения донорской крови. Логистика остается уязвима перед капризами природы: волнами жары, ураганами, наводнениями и пожарами. При этом продукты крови обладают коротким сроком хранения, особо чувствительны к перепадам температуры и не могут простаивать в ожидании улучшения погоды. Затрудняется также и путь доноров к местам сдачи крови