В Госдуме анонсировали работу над новым бюджетом России

Проект нового федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов может поступить в Госдуму 29 сентября.

Соответствующее заявление главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова цитирует ТАСС.

«Бюджет мы ожидаем 29 числа, и практически сразу начнется над ним работа», — анонсировал депутат.

В текущем году дефицит бюджета, ранее уже повышенный по предложению Минфина с 1,173 до 3,792 триллиона рублей, может оказаться еще больше, сообщил в начале сентября российским информагентствам источник, знакомый с ходом подготовки бюджетных проектировок.

В то же время в пятничном пресс-релизе ЦБ РФ о более скромном, чем ожидал рынок снижении ключевой ставки до 17 процентов годовых, говорится, что «Банк России исходит из объявленных параметров бюджетной политики», нормализация которой в 2025 году должна иметь дезинфляционный эффект, о чем ранее заявляла и глава регулятора Эльвира Набиуллина, но он «пока не реализовался с учетом накопленного с начала года бюджетного дефицита».