ЕЦБ прокомментировал появление дьявола на банкноте в 50 евро

Европейские финансовые институты не изображали дьявола на купюре достоинством 50 евро. Об этом сообщили в Европейском центральном банке (ЕЦБ) национальному вещателю Болгарии, которая готовится вступить в еврозону, передает РИА Новости.

© Robert Blaszkowski/iStock.com

В этой стране в распространяемом среди религиозных групп в социальных сетях видеоролике, как сообщало Болгарское национальное радио (БНР), утверждается, что купюра в 50 евро — доказательство того, что благодаря европейской валюте в Болгарию «придет дьявол». В ролике утверждается, что, если сложить купюру определенным образом и поднести к зеркалу, можно увидеть рогатого демона или дьявола.

«Дизайн текущей серии банкнот евро основан на теме «Эпохи и стили». На лицевой стороне банкнот евро обеих серий изображены окна и двери. <...> Мосты на оборотной стороне символизируют общение между народами Европы. <…> Другие изображения, которые могут появиться при сгибании банкнот определенным образом, являются случайными и не имеют никакого отношения к их дизайну», — заявили сотрудники ЕЦБ в ответ на запрос БНР.

В нескольких городах Болгарии 13 сентября прошли массовые митинги против введения в оборот евро. Протестующие призывали к отставке правительства.

В начале июня Еврокомиссия подтвердила готовность Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года. В стране ведется широкая общественная дискуссия по этому поводу.