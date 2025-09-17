Одна страна полностью погасила государственный долг перед Россией

Грузия завершила выплату государственного долга России, многолетняя задолженность теперь отсутствует в официальной отчетности министерства финансов страны.

Грузия полностью погасила многолетний внешний долг перед Россией, передает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства финансов Грузии.

В опубликованных отчетах впервые в графе долга перед Россией стоит прочерк, хотя еще в предыдущие месяцы сумма составляла почти четыре млн долларов. Последний раз показатель долговых обязательств изменялся по итогам февраля, когда долг сократился вдвое – с почти восьми млн до четырех млн долларов.

Согласно данным Минфина Грузии, еще в августе 2024 года сумма долга перед Россией была значительно выше и составляла почти восемь млн долларов, а годом ранее – 11,6 млн долларов. С 2003 года, когда долг перед Россией достигал почти 157 млн долларов, задолженность стабильно сокращалась каждый год на несколько млн.

К концу августа 2024 года общий внешний государственный долг Грузии составил 9,09 млрд долларов, что на 50 млн меньше, чем месяцем ранее. Наибольшие долговые обязательства сейчас у Грузии перед Францией – 850,9 млн долларов. Кроме того, в августе страна полностью рассчиталась по долгам перед Арменией и Азербайджаном, их задолженность ранее не превышала одного млн долларов.

