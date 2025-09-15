Стало известно, каков дефицит бюджета Украины

Украина столкнулась с дефицитом финансирования бюджета на следующий год в размере 10 миллиардов долларов.

Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. По его словам, это составляет «очень большую и основную проблему».

Национальный банк Украины прогнозирует потребность во внешнем финансировании в 35 миллиардов долларов, в то время как Кабинет министров оценивает её в 45 миллиардов.

Минфин сможет покрыть лишь 35 миллиардов, что и создаёт указанную недостачу. В настоящее время украинская сторона ведёт переговоры с Международным валютным фондом о возможности запуска новой программы поддержки.

По оценкам правительства, при сохранении боевых действий в 2026 году стране потребуется около 60 миллиардов долларов внешней помощи, а МВФ уже прогнозирует дефицит финансирования на 20 миллиардов.