Китай пообещал странам НАТО жесткий ответ на пошлины из-за российской нефти

Пекин рассматривает любые ограничения по импорту российской нефти как нарушение своих интересов и готовит жесткий ответ на возможные пошлины, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Линь Цзянь заявил, что Китай решительно ответит на введение странами НАТО пошлин под предлогом закупок российской нефти, передает ТАСС.

Он отметил, что торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество Китая с другими странами, включая Россию, полностью законно.

На брифинге Линь Цзянь подчеркнул: «В случае нарушения законных прав и интересов Китая он решительно примет контрмеры, мы будем твердо защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития».

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры G7 рассмотрели введение санкций против Индии и Китая за покупку российской нефти.

Axios подчеркнул важность личных встреч премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В Пекине обсудили возможность временной отмены высоких пошлин на американские товары, включая медицинскую продукцию и промышленные химикаты.