В Госдуме оценили заявления Трампа о нефти из РФ

Депутат Государственной Думы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет охарактеризовал заявление президента США Дональда Трампа об отказе от российской нефти как политическую игру, передает РИА Новости.

Ранее американский президент указал на готовность введения серьезных санкций против РФ. По его словам, это произойдет, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть.

По словам Шеремета, Трамп «продолжает вести свою политическую игру, ставя перед западноевропейскими странами заведомо невыполнимые и губительные для них требования».

Трамп своим заявлением ясно обозначил зависимость Европы от российских источников энергии, отметил собеседник агентства. По его словам, несмотря на попытки Евросоюза продемонстрировать свою независимость и антироссийские настроения, обойтись без российских энергоносителей они не могут.

Благополучие Европы напрямую связано с Россией. Еврочиновники должны это признать и учитывать, отметил депутат.