«Лучший вариант»: оценены шансы России вернуть замороженные активы

Журналист-международник Федор Лукьяненко полагает, что наиболее перспективным сценарием является использование средств, замороженных на Западе, для реализации совместного проекта в будущем, передает «Царьград».

После начала военной спецоперации на Украине ЕС и страны G7 приняли решение заморозить почти половину валютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов находятся на территории Евросоюза, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear, которая является одной из крупнейших в мире систем расчетов и клиринга. В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС направил Украине 10,1 миллиарда евро за счет доходов от замороженных активов Банка России.

Евросоюз обсуждает выпуск облигаций на базе российских замороженных активов

«Лучший вариант, который я могу себе представить, — это если будет достигнута сделка та самая с (президентом США Дональдом — прим. ред.) Трампом, и эти деньги нам не вернут, но и не отдадут врагам нашим», — отметил Лукьяненко.

Ранее РИА Новости со ссылкой на национальные статистические данные страны сообщило, что конфискация замороженных российских активов может обойтись Западу как минимум в 285 миллиардов долларов.