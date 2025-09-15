Название риса поставило под угрозу торговую сделку Европы и Индии

Название риса «басмати» может привести к срыву готовящейся сделки о свободной торговле между Индией и Евросоюзом (ЕС). Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Басмати» представляет собой разновидность ароматного риса с мелкими длинными зернами. Камнем преткновения в переговорах ЕС и Индии о свободной торговле стали права на этот сорт. Представители азиатской страны настаивают, чтобы европейские партнеры признали за азиатским государством исключительное право на использование этого названия. Окончательного ответа от ЕС по этому вопросу пока не последовало.

Этот элитный сорт, стоимость которого на глобальном рынке примерно на 200-300 долларов дороже за тонну, чем универсальные разновидности, выращивается преимущественно в южноазиатских странах. Однако Индия хочет добиться, чтобы только ее «басмати» мог так называться. Это название переводится с хинди как «ароматный» или «полный вкуса».