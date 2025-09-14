В Совфеде оценили возможность полного запрета на российские энергоносители

ЕС не сможет отказаться от нефти и газа российского происхождения, в ближайшее время это невозможно. Об этом заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа.

Сенатор напомнил, что Венгрия и Словакия официально получают трубопроводный газ из России. Через «Турецкий поток» он поставляется и в другие страны. На Россию приходится более 17 % всего потребляемого в Европе СПГ.

«В ЕС отдают себе отчет, что ранее 2027 года такое положение изменить невозможно. Причем эта дата во многом условная: сейчас середина 2025 года, 2027-ой год не за горами, и не вполне понятно, как ЕС выполнит эту задачу», — написал Пушков в телеграм-канале.

Накануне Трамп заявил, что страны НАТО должны прекратить все закупки нефти и газа российского происхождения, только после этого США введут энергетические санкции против России. Ряд западных изданий считает, что это намеренная уловка американского лидера.