Россия стала главным поставщиком угля для одной страны

В августе 2025 года Россия отгрузила Южной Корее рекордные 3,8 миллиона тонн угля. Благодаря увеличению поставок РФ стала главным поставщиком этого вида топлива для азиатской страны, сообщает РИА Новости.

За месяц поставки российского энергоресурса выросли почти на четверть в месячном и в 1,6 раза — в годовом выражении. В августе страны добились максимального объема закупок за все время двусторонней торговли — предыдущий рекорд был установлен в декабре 2022 года (3,1 миллиона тонн).

В денежном выражении поставки выросли на 14 процентов в месячном выражении, до 335,1 миллиона долларов. рекорд по стоимости достигали в июле 2023 года на уровне 424 миллиона долларов.

По итогам первого полугодия 2025 года экспорт энергетического угля из России вырос на 19 процентов, до более чем 69 миллионов тонн. Наибольший рост заметен на индийском (плюс 33 процента, 10 миллионов тонн) и турецком (плюс 53 процента, 13,9 миллиона тонн) направлениях. При этом даже с учетом небольшого роста мировых цен в последнее время получать прибыль от поставок компании без собственных логистических мощностей могут только на Дальнем Востоке.