ОПЕК спрогнозировал мировой спрос на нефть в 2050 году

К 2050 году мировой спрос на нефть вырастет до 123 млн баррелей в сутки. Такой прогноз озвучил генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс.

Глава ОПЕК выступил с докладом, посвященном 65-летию организации.

«Заглядывая в будущее, можно сказать, что нефть останется жизненно важным сырьем, поскольку согласно последнему прогнозу ОПЕК, спрос на нее вырастет примерно до 123 миллионов баррелей в день к 2050 году», — заявил Хайсам аль-Гайс.

По словам генсека ОПЕК, по мере роста экономики и населения

планета будет нуждаться в большем количестве энергии. Сейчас во всем мире потребляют около 100 млн баррелей нефти в сутки, то есть спрос вырастет примерно на четверть.

Хайсам аль-Гайс подчеркнул, что ОПЕК «была и будет оставаться источником стабильности, жизненно важным звеном мировой энергетической отрасли».

ОПЕК был основан 65 лет на Багдадской конференции. Договор о создании тогда подписали представители Саудовской Аравии, Венесуэлы, Ирана, Ирака и Кувейта.