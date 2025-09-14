Экономист раскрыла порядок массового внедрения цифрового рубля

В России начнут внедрять технологию цифрового рубля на массовом уровне с 1 сентября 2026 года. Об этом в беседе с агентством «Прайм» сообщила доцент Экономического факультета РУДН Софья Главина.

По ее словам, подготовка к этому событию начнется уже в октябре текущего года, когда исполнение некоторых расходных статей федерального бюджета смогут осуществлять при помощи цифрового рубля. Перечень статей определит кабмин совместно с Банком России. А с начала 2026-го станет возможным такое исполнение всех доходов и расходов бюджета.

Также ожидается, что к началу массового внедрения все крупные торговые сети и банки получат возможность совершать операции при помощи цифрового рубля.

До этого в Высшей школе экономики предупредили, что внедрение цифрового рубля может привести к оттоку вкладов из банков. По словам экспертов, поначалу для малых банков прирост цифрового рубля на 1 млрд в среднем может сократить депозиты на 0,8 млрд рублей, а для крупных — на 0,3 млрд.