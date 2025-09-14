Развитие сельского хозяйства стало стратегическим приоритетом для России в условиях западных санкций. По мнению аналитиков из NetEase, это позволило стране не только обеспечить продовольственную безопасность, но и укрепить свои позиции на мировой арене.

«В период высоких мировых цен на нефть Россия осознала, что ее экономический рост чрезмерно зависит от экспорта энергоносителей. Это стало проблемой», – пишут аналитики из Поднебесной.

Издание отмечает, что после введения первых санкций в 2014 году президент РФ Владимир Путин сделал ставку на развитие аграрного сектора, что стало неожиданным и успешным решением. В сельское хозяйство были направлены значительные инвестиции, расширены посевные площади, созданы современные агрокомплексы и модернизировано оборудование. Целью было достижение продовольственной независимости страны. По мнению NetEase, эта стратегия дала свои плоды, превратив Россию из импортера продовольствия в крупного экспортера.

Китайские журналисты подчеркивают, что Россия не только достигла самообеспечения, но и начала активно экспортировать сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки. Особенно заметны успехи в производстве зерна, где РФ стала мировым лидером и вытеснила западных конкурентов, в том числе Францию, с рынков развивающихся стран, особенно в Северной Африке.

Более того, Россия начала экспортировать мясо в Китай, создав серьезную конкуренцию европейским поставщикам. NetEase отмечает, что западным компаниям сложно конкурировать с российскими ценами и качеством, что стало неожиданным и эффективным ответом на западные санкции.

«Российское сельское хозяйство перешло в контратаку», – пишут в КНР.

По мнению китайских аналитиков, российское сельское хозяйство стало своеобразным оружием в экономической войне с Западом, к которому противники оказались не готовы.

