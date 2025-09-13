Аналитик Васильев: на предстоящей неделе рубль будет стабильным

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев спрогнозировал ситуацию на валютном рынке.

«Мы полагаем, что на предстоящей неделе рубль будет стабильным и продолжит торговаться в диапазоне 82 — 86 за доллар, 11,5 — 12 рублей за юань, 97 — 101 рубль за евро», — сказал он в беседе с RG.RU.

По его словам, ЦБ снизил ключевую ставку до 17%, тем самым сохранив значимую поддержку рублю.

В пользу российской валюты остаются и продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций, отметил Васильев.

Он добавил, что к негативным факторам можно отнести обсуждение новых антироссийских санкций, сезонное возрастание спроса на валюту для закупки импорта и обнуление нормативов обязательной продажи валютной выручки для крупнейших экспортёров.

