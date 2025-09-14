Стало известно, сколько потеряет Запад при конфискации российских активов

Конфискация замороженных активов России за рубежом может обойтись странам Запада как минимум в $285 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подсчеты агентства.

Как сообщается в материале, в соответствии с последними данными, объем прямых инвестиций ЕС, G7, Австралии, Норвегии и Швейцарии в экономику РФ на конец 2023 года как раз и составил $285 млрд.

До этого газета Politico писала о том, что страны ЕС могут передать Украине замороженные российские активы как репарационный кредит.

ЕС уличили в рискованном способе передать Украине активы России

Журналисты отметили, что инициатива заключается в замене переведенных Украине денег обеспеченными ЕС долговыми расписками. По словам авторов материала, подобная идея может помочь Брюсселю решить «один из сложнейших вопросов» с начала конфликта.

3 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что возможная передача Украине замороженных активов России нанесет огромный вред всей международной экономике. По его словам, подобное решение также разрушит принципы финансовой деятельности.