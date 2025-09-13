На Украине начали отказываться от топлива из Индии

Крупнейшая добывающая компания Украины "Укрнафта" не будет покупать горючее индийского происхождения. Об этом сообщило профильное украинское издание "Нефтерынок" со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания объявила второй тур тендеров на закупку бензина, дизтоплива и сжиженного нефтяного газа с поставками в октябре и в течение всего четвертого квартала 2025 года и сообщила, что не рассматривает продукцию из РФ, Белоруссии, Ирана и Индии. Информация о стране происхождения должна обязательно указываться в тендерных заявках.

Госкомпания впервые добавила Индию в список стран, чьи нефтепродукты она не будет покупать, указывает "Нефтерынок". При этом, по данным здания, в августе Украина увеличила ввоз индийского дизтоплива. За восемь месяцев 2025 года импорт дизтоплива индийского происхождения вырос более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Доля поставок из Индии достигла 11,6% в 2025 году по сравнению с 1,7% годом ранее.

Издание связывает это с тем, что Индия и Китай являются самыми крупными покупателями российской нефти.