Индийские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) заявили, что дисконт на поставки российской нефти на фоне потенциальных рисков должны быть увеличены примерно до $10 за баррель, в том числе для того, чтобы соответствовать установленным пределам цен, пишет Reuters. Для сравнения, по подсчетам опрошенных агентством трейдеров, в сентябре скидки на российскую нефть для индийских покупателей варьируются в диапазоне $2-3 за баррель.

Предприятия в Индии обеспокоены ужесточением контроля со стороны банков из-за разногласий в политике Вашингтона и Брюсселя в отношении поставок нефти из России. Reuters обращает внимание, что во время правления администрации американского президента Дональда Трампа координация санкций между США и другими странами G7 «в значительной степени развалилась».

Два источника агентства, которые «знакомы с планами отгрузки», полагают, что российские поставки нефти в Индию снизятся с 1,6 млн баррелей в сутки (б/с) в сентябре до 1,4 млн б/с в октябре. Однако Reuters подчеркивает, что окончательно объемы поставок в следующем месяце определяться только в ближайшие две недели по завершению переговоров между покупателями и продавцами.

Агентство обращает внимание, что поставки нефти из России в Индию в любом случае будут превышать новый ценовой потолок в $47,6 за баррель (днем 12 сентября Brent стоила примерно $67 за баррель), который был установлен 18-м пакетом антироссийских санкций ЕС и вступил в силу 3 сентября 2025 года. К обновленному лимиту присоединились Британия, Швейцария, и 12 сентября – Япония.

США это решение пока не поддержали, хотя Вашингтон продолжает оказывать давление на Нью-Дели. Американский министр торговли Говард Латник на днях заявил, что «мы собираемся разобраться с Индией». По его словам, индийской стороне нужно перестать закупать российскую нефть. В то же время США продолжают поддерживать импортные тарифы до 50% против страны.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович отметил, что дисконты, по всей видимости, будут увеличиваться по мере усиления западного давления на Индию и Китай.

– Импортеры используют аргумент ограничений для получения дополнительной скидки на российскую нефть. Впрочем, дисконты бывают разными. Если обратить внимание на данные Argus, которые приводит «Интерфакс», то скидка на Urals FOB (free on board, стоимость отгрузки в порту отправителя), к Североморскому датированному (корзина из 5 северных сортов и американского WTI) в августе подросла на $0,283, до $12,09 за баррель.

«СП»: Почему тогда Reuters пишет о $2-3 за баррель?

– Кроме FOB есть и другие расчетные единицы. К примеру, DAP (delivered at place), которая подразумевает стоимость нефти в момент прибытия в порт отгрузки. Если сравнивать DAP Urals с DAP сортов нефти других поставщиков, в том числе из Саудовской Аравии и Ирака, в индийских портах, то дисконт будет меньше по сравнению с FOB Urals/North Sea Dated. В августе этот показатель, согласно «Интерфаксу», тоже вырос – на $0,76, до $2,8 за баррель.

«СП»: Что рост скидок на нефть означает для российской нефтяной отрасли?

– У индийцев есть повод требовать дополнительную скидку, но она не настолько масштабная, чтобы сделать нерентабельным российский экспорт нефти или капитально подорвать нефтегазовые доходы российского бюджета. На последних больше сказывается общее снижение цен на нефть в последние полгода.

Статистика Минфина показывает, что за январь-август 2025 года нефтегазовые доходы российского бюджета упали к аналогичному периоду прошлого года на 20,2%, до 6,027 трлн руб. Это длинный тренд, который происходит из-за действий Трампа и вбрасывания на рынок больших объемов нефти странами ОПЕК (как вторичный фактор). В качестве причин можно выделить и постепенное увеличение дисконта, а также заниженный курс рубля к доллару на протяжении последнего полугодия.

В итоге нефтегазовые поступления в рублях снижаются. С другой стороны, по сравнению с январем-августом 2023 года они выше на 24,63% (тогда было собрано 4,836 трлн руб.), так что это относительная проблема.

«СП»: Вырастет ли дисконт FOB Urals к Североморскому эталону, если повысится дисконт Urals DAP в индийских портах?

– Видимо, да. Но повышение дисконта для индийских импортеров с $2-3 до $10 за баррель зависит во многом от конкурентного спроса в Китае. Китайские компании, возможно, захотят перекупить дополнительную часть российскую нефти.

Поэтому даже если в октябре произойдет падение поставок из России в Индию на 200 тыс. б/с, то для российских экспортеров ничего особенно не поменяется. К тому же российские поставки нефти в индийские порты и так существенно варьируются от месяца к месяцу.

Изменения в поставках будут происходить всегда, поскольку они связаны с разными сезонами, поведением конкурентов, спросом и потреблением, политической конъюнктурой и другими факторами.

Западные агентства, пользуясь своим доминированием в мировом информационном пространстве, вбрасывают неподтвержденные данные, в данном случае ссылаясь на слова анонимных трейдеров о потенциальном росте дисконтов в ближайшем будущем. В реальности это никто не подтвердит: ни индийская таможня (в том числе из-за более позднего выхода официальной статистики), ни российские компании.

Западные агентства сделают выводы, базируясь на информации за слишком короткие промежутки времени. Когда из короткого статистического ряда пытаешься нарисовать длинную тенденцию, то на выходе получается достаточно манипулятивная проекция.