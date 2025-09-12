ЦБ РФ раскрыл, когда ставки снизятся до 6-7%

Развитие экономики страны продолжится и в этом году, и в 2026-м, однако происходить оно будет более медленными темпами. Замедление роста ВВП связано со снижением перегрева в экономике, который наблюдался в предыдущие периоды.

Сбалансированный же рост начнётся, когда спрос больше не будет опережать производственные мощности. Об этом в пятницу, 12 сентября, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров регулятора.

"Экономика и в этом, и в следующем году продолжит расти, пусть более медленными темпами, но это будет рост", - отметила председатель Банка России.

Она добавила, что сбалансированное развитие начнётся, "когда мы окончательно выйдем из перегрева".

"Для ставок это возвращение в нейтральную область 6-7%".- пояснила глава регулятора.

По прогнозу ЦБ РФ, период, когда спрос больше не будет опережать производственные возможности и ставки достигнут указанного уровня, начнётся почти через полтора года.

"По нашему прогнозу, это произойдёт к началу 2027 года", - отметила Набиуллина.

Напомним, что из-за роста инфляции Банк России начал постепенно увеличивать ключевую ставку с июля прошлого года. К декабрю 2023-го она дошла до 16%. Затем почти семь месяцев показатель оставался неизменным, но 26 июля 2024 года регулятор повысил её до 18%, 13 сентября — еще на 1%, до 19%,а 25 октября – сразу на 2%, до 21%, что стало неожиданностью для рынка. Затем показатель был сохранен на этом уровне в декабре, феврале, марте и апреле. Смягчение политики регулятора началось только в июне этого года.