В России сравнили скорость снижения ставок по вкладам и кредитам
На фоне снижения ключевой ставки ЦБ ставки по вкладам в России уменьшаются быстрее, чем по кредитам. О таких результатах сравнения их динамики говорится в Банка России Эльвиры Набиуллиной, сделанном по итогам совета директоров регулятора.
По словам главы Центробанка, такая ситуация характерна для фазы смягчения денежно-кредитной политики.
«Разные ставки подстраиваются с разной скоростью, но в конечном счете мы увидим их сопоставимое движение вниз», — сказала она.
Набиуллина также уточнила, что ЦБ не рассматривал вариант снижения ключевой ставки до 16 процентов годовых, считавшегося наиболее вероятным у экспертов. Выбор, как выяснилось, делался между сохранением показателя на уровне 18 процентов и тем, чтобы опустить его до 17 процентов, что в итоге и было сделано.
В выпущенном до этого пресс-релизе регулятор объяснил сдержанное решение по ставке в том числе сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями россиян.