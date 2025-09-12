Последние данные показывают, что повышение ключевой ставки работает, и инфляция снижается.

Об этом глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора по ключевой ставке.

Как снижение ключевой ставки повлияет на финансы россиян