В ЦБ призвали не говорить о систематическом ослаблении

О систематическом ослаблении рубля говорить не стоит, текущая волатильность на рынках — это колебания курса. Так охарактеризовал ситуацию с валютными курсами зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора эксперт заявил, что последние три месяца соотношение национальной валюты и доллара с евро происходят в нижней части диапазона, где курс находился последние два года.

«Поэтому говорить о том, что происходит какое-то систематическое ослабление курса, наверное, не стоит. Происходят колебания на уровнях сравнительно крепкого курса», — призвал он.

В свою очередь, глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ при принятии решения по ключевой ставке учитывает динамику курса рубля.

«Что касается динамики курса. Мы также всегда учитываем динамику курса, это и важный индикатор степени жесткости денежно-кредитной политики, и основной показатель, через который на инфляцию влияют изменения внешних условий... И, конечно, мы все эти факторы анализируем при принятии решений», — добавила она.

После оглашения итогов заседания совета директоров ЦБ РФ, где было принято решение снизить ключевую ставку на 100 процентных пунктов, до 17 процентов годовых, рубль на внебиржевых торгах начал укрепляться к доллару. К 15:15 по московскому времени котировки американской валюты потеряли 1,09 процента, или 92 копейки. На минимуме курс доллара падал до 83,25 рубля. Схожую динамику демонстрировали и котировки европейской валюты. Курс евро на межбанковском рынке РФ к тому времени снижался на 0,89 процента (примерно на 87 копеек) и падал до 98,29 рубля.