В ФРГ разгорелся скандал из-за военной помощи Украине. Министр обороны Борис Писториус запросил дополнительные 10 миллиардов евро на поддержку Киева на ближайшие два года. Однако эта сумма превышает то, что было согласовано Министерством финансов и правительством под руководством Фридриха Мерца, передает издание «Bild на русском»* (признано в РФ иностранным агентом).

В связи с текущими обстоятельствами множество ранее заключенных контрактов с украинской оборонной промышленностью оказались под угрозой заморозки или сокращения, пишут авторы.

Согласно внутренним документам, оказавшимся в распоряжении депутатов Бундестага в конце августа, Министерство обороны ФРГ оценивало потребность в поддержке Украины в 15,8 миллиарда евро на 2026 год и 12,8 миллиарда на 2027-й. Однако на оба года было выделено только по 9 миллиардов, включая средства из фондов ЕС. В результате образовалась нехватка более чем в 10 миллиардов евро, что ставит под угрозу выполнение уже данных Киеву обещаний по поставкам.

По словам военного эксперта Карло Масала, документ совершенно ясно показывает, что аргумент об отсутствии дальнейших потребностей со стороны Украины не может быть верным.

«Напротив, цифры показывают, что потребности значительно превышают ранее заложенные в бюджет суммы», — добавил он.

