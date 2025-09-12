«Решение проблемы»: в Японии высказались о новых санкциях против РФ

Генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции заявил, что новые санкции против России являются «вкладом» в международные усилия по поддержанию мира, включая решение украинского вопроса, передает РИА Новости.

По словам Хаяси, в будущем японская сторона планирует при всестороннем сотрудничестве с G7 и международным сообществом принимать решения о том, что является наиболее эффективным для достижения справедливого и устойчивого мира на Украине и что необходимо для национальных интересов Японии, с целью продолжения внесения вклада в урегулирование украинского вопроса.

В пятницу Япония объявила о введении санкций против 50 российских и белорусских организаций, а также 14 физических лиц. Санкции предусматривают заморозку активов в случае их выявления и ограничения на финансовые операции.

Помимо этого, были введены ограничения на экспорт в отношении двух компаний из России и девяти организаций из Белоруссии. Запрет на экспорт также коснулся компаний из Китая, Турции и ОАЭ.