Плохие новости для Урсулы: «Мы, мягко говоря, не проигрываем»

Экономист Владимир Осипов в беседе с «Царьградом» прокомментировал заявление издания Financial Times, которое сообщило, что Бельгия может использовать замороженные российские активы только при условии, что Евросоюз возьмет на себя юридические риски.

По словам специалиста, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, «наш главный противник в ЕС, уже заявила, что активы не будут конфискованы». Он напомнил о том, что против этого активно выступали несколько стран, среди которых Германия, Франция и Бельгия.

Осипов отметил, что серьезной угрозой стало заявление саудовского принца, который предупредил, что в случае конфискации Саудовская Аравия выведет все свои активы из ЕС, и за ней последуют все страны Персидского залива.

Вместо конфискации предлагается альтернативный план: активы будут использованы в качестве залога для предоставления кредита Украине. Возврат средств предполагается только после того, как, по словам Урсулы фон дер Ляйен, Россия выплатит репарации.