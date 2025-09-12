Что будет с ценами на сахар в России в 2026 году

В сезоне 2025-2026 годов производство сахара в России немного вырастет за счет хорошего урожая сахарной свеклы в текущем году. Об этом заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. Его процитировало РИА Новости.

Как следствие, цены на сахар будут относительно стабильными. В то же время, при общей инфляции сохранение цен на этот продукт обернется падением маржинальности сахарных заводов.

Тренин обратил внимание, что на 8 сентября средние потребительские цены за килограмм сахара снизились на 3,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли 72,85 рубля. Внутреннее потребление сахара оценивается примерно в 5,7 миллиона тонн в год, тогда как производство в сезоне с августа 2024 года по июль 2025 года вышло на показатель превысивший 6,3 миллиона тонн.

Ранее сообщалось, что с 18 по 25 августа в России выросла розничная стоимость некоторых продовольственных товаров. Цены на свинину выросли в среднем на 0,5 процента, на говядину и гречку — на 0,3 процента, на пшеничный хлеб, рис, пшено, сахар, сметану — на 0,2 процента, а мороженая рыба, твердые, полутвердые и мягкие сыры, ржаной хлеб и поваренная соль подорожали на 0,1 процента. В то же время стоимость плодоовощной продукции сократилась в среднем на 3,2 процента. В наибольшей степени подешевели картофель (на 7,6 процента), морковь (на 6,6 процента) и репчатый лук (на 5,8 процента).