Стало известно, почему Япония освободила нефть с проекта «Сахалин-2» от «потолка цен»

Япония освободила российскую нефть с проекта «Сахалин-2» от так называемого «потолка цен» по соображениям энергобезопасности страны. Об этом говорится в разъяснениях, которые опубликовало министерство иностранных дел Японии.

“С точки зрения энергетической безопасности нашей страны импорт нефти, добытой в рамках проекта "Сахалин-2", освобождается от действия этой меры”, - говорится в документе.

Отметим, что с проекта “Сахалин-2” Япония получает без малого 10% всего объема импорта СПГ, а на российский газ приходится около 3% всей электрогенерации. Главным продуктом “Сахалина-2” является СПГ, однако поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

Ранее сообщалось, что Токио снизил “потолок цен” на нефть из РФ с 60 до 47,6 доллара США за баррель, сделав исключение для проекта “Сахалин-2”.